Арбитр Карасев рассказал о нюансах принятия решения проводить матчи в снегопад

Главный арбитр принимает решение совместно со всеми службами на матче

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Решение о проведении матчей в снежную погоду принимает не только главный арбитр встречи, но и остальные службы. Об этом ТАСС рассказал российский арбитр Сергей Карасев.

3 декабря ЦСКА дома победил "Ростов" со счетом 2:0 в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на заснеженном поле, в день игры в Москве шел снегопад, перед началом встречи для уборки поля была привлечена спецтехника. Главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев принял решение о проведении игры.

"Могу понять чувства Рафаэля Шафеева, это молодой арбитр, - сказал Карасев. - Но считаю, что он справился с этой ситуацией. Хотя в регламенте написано, что судья принимает решение о проведении матча, это не совсем так: он принимает решение о том, подходит ли поле для игры в футбол или нет, то есть травмоопасные условия для проведения матча или нет. Очень много служб работают в день матча на стадионе, в том числе делегат встречи, службы РПЛ, представитель вещателя, полиция и так далее, с которыми все согласовывается".

"Если корки льда нет, видимость хорошая, линии поля на месте, то есть все соответствует регламенту, то арбитр может принимать решение, но во взаимодействии с другими службами. У меня такое было, если помните матч "Локомотив" - "Спартак", приехали тракторы, почистили, сделали линии, и мы смогли провести игру. Самое главное, что в таких матчах все живы и здоровы, результат справедлив, насколько я помню, по моментам никаких недовольств не было. К сожалению, бывают такие форс-мажоры", - добавил Карасев.

27 июня новым руководителем департамента судейства РФС стал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) серб Милорад Мажич, сменивший на этом посту Павла Каманцева. "Я Милорада очень давно знаю, такой целеустремленный человек, который сам себя сделал. Все-таки Сербия не такая большая футбольная страна, как топ-5 европейских чемпионатов, откуда в основном судьи, - отметил Карасев. - Последние несколько лет показывают, что можно из небольшой страны, обладая харизмой, трудолюбием, достичь определенных успехов. Милорад тоже судил финалы, матчи чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов. Я его давно знаю, поэтому все, что мы делали с ним, когда были на сборах, турнирах УЕФА, он пытается внести в нашу работу. Чтобы быть на одной волне с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций] и ФИФА".