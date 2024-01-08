Аленичев считает, что нужно подумать о более удобном для зрителей проведении игр в мороз

Некоторые матчи последних туров РПЛ могли не состояться по причине морозной погоды или большого количества снега на поле

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Проведение матчей в снежную и морозную погоду нужно сделать более удобным для болельщиков, так как им согреться сложнее, чем футболистам. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года, обладатель Кубка УЕФА 2003 года Дмитрий Аленичев.

"Да, играть в морозную погоду и на заснеженном поле не очень приятно, но страшного в этом ничего нет. Не буду говорить о том, нужно ли переходить нашему чемпионату на схему "весна - осень" или оставить "осень - весну", но нужно подумать о том, как эти матчи сделать комфортными для зрителей. Ладно, мы, футболисты, хотя бы бегаем, нам проще согреться, а болельщики мерзнут на трибунах", - сказал Аленичев.

Некоторые матчи последних туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в декабре 2023 года могли не состояться по причине морозной погоды или большого количества снега на поле.