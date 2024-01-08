Умер обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Шершун

Бывшему защитнику армейского клуба было 42 года

ТАСС, 8 января. Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Причины смерти не уточняются.

Шершун играл за ЦСКА с 2002 по 2005 год. Он дважды становился чемпионом России (2003, 2005), один раз выигрывал суперкубок страны (2003). В сезоне-2004/05 с армейским клубом Шершун стал победителем Кубка УЕФА. За сборную Украины игрок провел 4 матча. По ходу карьеры он также выступал за украинские клубы "Днепр", киевский "Арсенал", "Кривбасс" и "Волынь".