Умер бывший чемпион мира и Европы по футболу Франц Беккенбауэр

Ему было 78 лет

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Бывший германский футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена.

В составе сборной ФРГ он становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Он также выступал за "Гамбург", с которым становился чемпионом ФРГ, а в конце игровой карьеры трижды выигрывал Североамериканскую футбольную лигу в составе "Нью-Йорк Космос".

Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Также это удавалось англичанину Бобби Чарльтону, бразильцам Каке, Роналдиньо, Ривалдо, французу Зинедину Зидану, итальянцу Паоло Росси, немцу Герду Мюллеру и аргентинцу Лионелю Месси. Беккенбауэр остается единственным защитником в истории, который дважды выигрывал "Золотой мяч" (1972, 1976).

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). В 1991 году "Марсель" под его руководством стал чемпионом Франции. "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).