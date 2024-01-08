"Вильярреал" проиграл клубу третьей лиги в перенесенном матче Кубка Испании по футболу

В воскресенье встреча была прервана из-за проблем с освещением и была доиграна в понедельник

ТАСС, 8 января. "Унионистас" в серии пенальти обыграл "Вильярреал" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. В воскресенье встреча была перенесена из-за проблем с освещением.

Матч был прерван при счете 1:1 после окончания основного времени. Позднее было сообщено о доигровке встречи в другой день. Было принято решение доиграть матч в понедельник. Дополнительное время завершилось без голов, в серии пенальти точнее оказались футболисты "Унионистаса" - 7:6.

В основное время на 82-й минуте игрок "Вильярреала" Ильяс Ахомах открыл счет. На 87-й минуте Альфред Планас реализовал пенальти и сравнял счет.

Кубок Испании разыгрывается в 122-й раз. Действующим обладателем трофея является мадридский "Реал". Самым титулованным клубом в истории турнира - "Барселона", побеждавшая 31 раз.