Колосков рассказал, что Беккенбауэр с теплотой относился к России

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший чемпион мира и Европы по футболу немец Франц Беккенбауэр с теплотой относился к России. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет.

"Мне повезло в жизни, что я не просто видел его с трибун стадиона, а работал с ним в одно время в исполкоме ФИФА [Международной федерации футбола], он был членом разных комитетов, как и я. Мы виделись не меньше пяти раз в год, у нас были хорошие, теплые отношения. Я прекрасно понимал, что это за фигура, равная Бобби Чарльтону, Пеле", - сказал Колосков.

Собеседник агентства рассказал о том, какую революцию Беккенбауэр совершил на поле в бытность игроком. "Он первооткрыватель в плане расширения диапазона действий центральных защитников от своей штрафной до чужой. Он не только великолепно играл в обороне как организатор и разрушитель атак, но и был выдающимся организатором атак, в которых сам участвовал. Как в свое время Лев Яшин стал хозяйничать в своей штрафной, играя рукой", - отметил он.

"Помимо того, что Беккенбауэр был выдающимся футболистом, он был и великолепным тренером, чемпионом мира именно как главный тренер. Плюс к этому он был председателем оргкомитета чемпионата мира в Германии", - добавил Колосков.

Король у нас один

Колосков рассказал об отношении Беккенбауэра к России. "В исполкоме у него был потрясающий авторитет, и он сам как-то тепло относился и ко мне в частности, и к России, называл меня "дотторе". Если остальные называли меня доктор Колосков, просто доктором или Славой, то он именно "дотторе". Спрашивал меня, как дела, по-немецки, я отвечал ему, alles gut и так далее. В общем, у меня оборвалось в душе, когда его не стало", - сказал он.

"У него было теплое отношение к нашим делегациям, к тому, что происходит. Видно было, что он воспринимал нас с особым вниманием", - добавил он.

Колосков также отметил скромность Беккенбауэра. "Помню, на одном из конгрессов Блаттер (бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер - прим. ТАСС) пригласил его на сцену и представил как король футбола. На что Беккенбауэр ответил, что король у нас один - Пеле", - сказал Колосков.