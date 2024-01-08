Семин рассказал, каким ему запомнился Беккенбауэр

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший чемпион мира и Европы немец Франц Беккенбаэур запомнился человеком, который очень хорошо знал футбол. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена объявило о смерти Беккенбауэра в возрасте 78 лет. С 1994 по 2008 год Беккенбауэр был президентом "Баварии". Мюнхенский клуб играл против "Локомотива" в 1995 году в Кубке УЕФА.

"От встречи с ним тогда больше всего запомнилось, что это красивый интеллигентный человек, который очень хорошо знал футбол. На мой взгляд, он очень и очень много сделал для "Баварии", - сказал Семин.

"Это выдающийся игрок, руководитель, тренер. Это большая потеря для мирового футбола. Он очень часто бывал в СССР, всегда хорошо к нам относился. Я знаю, что он достаточно близко общался с Львом Ивановичем Яшиным", - добавил он.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Беккенбауэр остается единственным защитником в истории, который дважды выигрывал "Золотой мяч" (1972, 1976).

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).