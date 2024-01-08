"Зенит" объявил о переходе бразильского футболиста Артура из "Палмейраса"

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €18 млн

ТАСС, 8 января. Бразильский нападающий Артур перешел из футбольного клуба "Палмейрас" в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон. По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €18 млн.

Артуру 25 лет, в составе "Палмейраса" он трижды становился чемпионом Бразилии (2016, 2018, 2023). В прошедшем сезоне он появился на поле в 59 матчах, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.