Панарин продлил серию с набранными очками в сезоне НХЛ до восьми игр

Российский нападающий "Рейнджерс" забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с "Ванкувером"

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. "Ванкувер" со счетом 6:3 на выезде одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Ванкувера" шайбы забросили Джей Ти Миллер (5-я минута), Нильс Хогландер (7, 37), Брок Бёсер (20), Элиас Петтерссон (36, 59). У "Рейнджерс" отличились Винсент Трочек (4, 44), Артемий Панарин (29).

На счету Панарина также результативная передача, в 39 матчах сезона 32-летний российский нападающий набрал 57 очков (26 шайб + 51 передача). Он отличился результативными действиями в восьми матчах подряд и продолжает занимать третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 25.

"Ванкувер" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав в 40 играх 55 очков. "Рейнджерс" лидируют в Столичном дивизионе с 54 очками в 39 матчах. В следующем матче "Ванкувер" в ночь на 10 января по московскому времени на выезде сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Рейнджерс" в ночь на 12 января в гостях встретятся с "Сент-Луисом".

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первой звездой выездного матча против "Филадельфии" (4:1), забросив шайбу и отдав результативную передачу. Россиянин забил 486-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив канадца Брайана Беллоуза (485). В третьем периоде Малкин получил малый штраф за грубость - он ударил кулаком в лицо канадского нападающего "Филадельфии" Скотта Лоутона. Защитник "Филадельфии" Егор Замула отметился результативной передачей, набрав 10-е очко в сезоне (3 + 7).

"Даллас" в гостях обыграл "Миннесоту" (4:0), дважды команда забросила шайбы в меньшинстве. В матче не участвовал российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. В ночь на 31 декабря он не доиграл матч регулярного чемпионата с "Виннипегом" (2:4) из-за травмы. 1 января журналист портала The Athletic Майкл Руссо сообщил, что восстановление форварда после травмы займет одну-две недели.