Новатор и друг Яшина. Умер Франц Беккенбауэр

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Германии Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Пресс-служба мюнхенской "Баварии", за которую выступал игрок, сообщила, что он скончался 7 января.

О смерти Беккенбауэра со ссылкой на семью спортсмена 8 января сообщило агентство DPA. "Бавария" позднее сделала заявление в связи с этим событием, а также изменила расцветку официального сайта на траурную - теперь вместо красного цвета он выполнен в черно-белой гамме.

"Мир "Баварии" больше не тот, что был раньше - внезапно темнее, тише, беднее. Рекордсмены по числу побед в чемпионате Германии оплакивают кончину Франца Беккенбауэра, уникального Кайзера (прозвище Беккенбауэра - прим. ТАСС), без которого "Бавария" никогда бы не стала клубом, которым она является сегодня. Беккенбауэр умер вчера, в воскресенье, в возрасте 78 лет в окружении своей семьи в Зальцбурге. "Бавария" в трауре вместе со всей его семьей, друзьями и товарищами", - сообщила пресс-служба клуба.

Соболезнования выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Чемпион мира как игрок и тренер Франц Беккенбауэр был одним из величайших футболистов в истории Германии и для многих Кайзером, потому что он был увлечен германским футболом на поколения вперед. Его будет не хватать. Мыслями я с его семьей и друзьями", - говорится в заявлении Шольца, опубликованном в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал Беккенбауэра легендой германского и мирового футбола. "Кайзер был великолепным человеком, другом футбола, чемпионом и настоящей легендой, - написал Инфантино в сторис Instagram. - Мы никогда не забудем тебя, Франц. Легенда немецкого и мирового футбола, Франц Беккенбауэр имеет достижения и триумфы, которые навсегда останутся в истории, и все же, несмотря на свою популярность, Кайзер всегда оставался скромным человеком. Он был отличным соседом во время заседаний исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), охотно делился знаниями о футболе. Мои мысли с его семьей, друзьями и Немецким футбольным союзом (DFB), которым я приношу свои глубочайшие соболезнования".

В УЕФА Беккенбауэра назвали "одним из величайших сыновей европейского футбола". "Кайзер был выдающимся игроком, успешным тренером и популярным экспертом, который, как никто другой, сформировал немецкий футбол", - говорится в заявлении пресс-службы союза.

Судьбоносная пощечина

Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 года в Мюнхене в семье работника почтовой службы. В девять лет он начал заниматься футболом в местной академии команды "Мюнхен 1906". Тогда же Беккенбауэр мечтал выступать за известный клуб "Мюнхен 1860", тогда "Бавария" еще не была мировым грандом, как сейчас. Однако судьба распорядилась иначе. "Была игра между нашей командой и "Мюнхеном 1860", - рассказал Беккенбауэр в интервью пресс-службе "Баварии", посвященном своему 75-летию. - Их центральный защитник был не очень дружелюбен ко мне, и в ходе игры я взорвался. Он дал мне пощечину, и я принял решение: я не пойду в "Мюнхен 1860". Оглядываясь назад, я не думаю, что это было плохое решение".

В 1958 году Беккенбауэр перешел в молодежную академию "Баварии", а в 1964 году ему предложили первый контракт. По словам Беккенбауэра, несмотря на отсутствие популярности футбола в 1950-х года, он был эликсиром жизни для детей. "У нас было лучшее детство из всех", - говорил Беккенбауэр.

Изначально "Бавария" не попала в элитный чемпионат Германии - Бундеслигу. После прихода Беккенбауэра она выиграла региональный турнир, благодаря чему в 1965 году вышла в высший дивизион первенства страны. За "Баварию" Беккенбауэр выступал до 1977 года, забив 74 гола и отдав 75 результативных передач в 582 матчах. Вместе с ним мюнхенская команда по четыре раза выиграла чемпионат и Кубок ФРГ, трижды становилась победителем Кубка европейских чемпионов (нынешнее название Лига чемпионов - прим. ТАСС), по одному разу - обладателем трофеев Кубка обладателей кубков и межконтинентального кубка.

Бывший игрок сборной СССР, участник чемпионата мира 1966 года Владимир Пономарев назвал Беккенбауэра образцом честности, добросовестности и профессионализма. "Я с ним не общался по жизни близко, только на футбольном поле. А на поле, могу отметить, это был настоящий джентльмен - не мог грубо сыграть, оскорбить кого-то. Играл в удовольствие, профессионально, честно, это его всегда отличало. Это был великий футболист, - сказал Пономарев ТАСС. - Мы говорим сейчас, что Пеле - нападающий столетия, а Беккенбауэр играл в полузащите, и в сто лет больше такого человека не родится. Впахивал от своей штрафной до чужой, преодолевал огромные расстояния, пробегал по 15-20 км. Проводил огромный объем работы, забивал с обеих ног, хорошо видел поле и нам в полуфинале забил - [Льву] Яшину с 22-24 метров".

Успехи на клубном уровне сопровождались с достижениями в национальной команде. Беккенбауэр провел за сборную ФРГ 103 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач. Почти на всех крупных международных турнирах сборная ФРГ вместе с Беккенбауэром (пять из шести) была призером соревнования. В 1974 году он стал чемпионом мира, двумя годами ранее - чемпионом Европы. Также сборная ФРГ была серебряным призером чемпионатов мира (1966) и Европы (1976), а также завоевала бронзовые медали европейского первенства в 1970 году.

Либеро

Помимо большого количества трофеев, Беккенбауэр запомнился болельщикам новой позицией на поле - позицией либеро, то есть свободного защитника. Раньше последний защитник подчищал за другими игроками обороны ошибки. Беккенбауэр же стал не только действовать в защите, но и начинать атаки и подключаться к ним. Игра Беккенбауэра раскрыла позицию либеро. Изначально он выступал в качестве нападающего, в профессиональной карьере начал играть как левый центральный защитник.

Франц Беккенбауэр с игроками сборной Германии после победы на чемпионате мира 1974 года © AP Photo

Неординарную схему придумал австрийский тренер Карл Раппан, он видел кошмарные сны про футбол, в них быстрый нападающий проходил центрального защитника на скорости и реализовывал выход один на один с вратарем. Тогда появилась схема с отдельным "чистильщиком", 1 + 3 + 3 + 3, то есть один защитник был позади всех игроков. В итальянском "Интере" в 1960-х тренер Эленио Эррера начал задействовать таким образом Армандо Пикки. Однако известность либеро пришла после игры на этой позиции Беккенбауэра. Футболист отличался тем, что очень часто подключался к атакам, благодаря чему забивал голы и делал проникающие передачи, которые помогали впереди.

В "Баварии" не сомневались с выбором Беккенбауэра, однако в сборной футболисту не давали играть в атакующего защитника, в национальную команду это пришло только со временем. Позиция либеро не задержалась в футбольной истории, уже в начале 2000-х эту схему почти не использовали. Последним ярко выраженным либеро был чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус. После успешной игры Беккенбауэра германский футбол стал доминировать в мире, его действия позволяли команде быть в большинстве при атаках, соперники не понимали, как можно остановить такое превосходство.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков рассказал о революции Беккенбауэра. "Он первооткрыватель в плане расширения диапазона действий центральных защитников от своей штрафной до чужой, - сказал Колосков ТАСС. - Он не только великолепно играл в обороне как организатор и разрушитель атак, но и был выдающимся организатором атак, в которых сам участвовал. Как в свое время Лев Яшин стал хозяйничать в своей штрафной, играя рукой".

Уникальность Беккенбауэра

После успехов с "Баварией" Беккенбауэр перешел в "Нью-Йорк Космос", одной из задач, стоявших перед ним, было привлечение внимания к футболу в США. Он трижды выиграл Североамериканскую футбольную лигу, а затем вернулся в Германию и стал выступать за "Гамбург", вновь ему покорился национальный чемпионат. В 1983 году Беккенбауэр уехал в "Нью-Йорк Космос" завершать карьеру.

Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (Лиге чемпионов) и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Также это удавалось англичанину Бобби Чарльтону, бразильцам Кака, Роналдиньо, Ривалдо, французу Зинедину Зидану, итальянцу Паоло Росси, немцу Герду Мюллеру и аргентинцу Лионелю Месси. Беккенбауэр остается единственным защитником в истории, который дважды выигрывал "Золотой мяч" (1972, 1976).

Уже в 1984 году Беккенбауэр возглавил сборную ФРГ, у него тогда не было необходимой тренерской лицензии, он выступал на позиции технического директора, однако сам набирал состав и руководил командой. С первой попытки сборной ФРГ не удалось стать чемпионом мира, в 1986 году она остановилась в шаге, став серебряным призером турнира. Однако в 1990 году под руководством Беккенбауэра команда ФРГ выиграла мировое первенство. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). В 1991 году "Марсель" под его руководством стал чемпионом Франции. "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).

Как раз "Бавария" стала последним местом работы Беккенбауэра в качестве главного тренера. После этого он еще руководил клубом до 2009 года, но к тренерской работе больше не возвращался. Однако Беккенбауэр всегда был на виду в стране и в мире - от съемок в рекламе до участия в различных мероприятия ФИФА и УЕФА.

Дружба с Яшиным

Одним из друзей Беккенбауэра был единственный обладатель "Золотого мяча" среди вратарей Лев Яшин. Полуфиналист чемпионата Европы 1968 года в составе сборной СССР, двукратный чемпион страны Анзор Кавазашвили рассказал о взаимоотношениях Ящина и Беккенбауэра. "Я, честно говоря, не был с ним в дружеских отношениях, но в очень теплых отношениях был с ним Лев Иванович Яшин, он отзывался о нем как о замечательном человеке, - сказал Кавазашвили ТАСС. - Он был совсем молодой мальчик, но уже знаменитым центральным защитником сборной ФРГ. Его талант совершенствовался, и после того, как он закончил, он был крутым бизнесменом, президентом Немецкого футбольного союза. Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни. От себя и ветеранов российского и советского футбола выражаю сожаления и соболезнования всем болельщикам, поклонникам футбола".

Франц Беккенбауэр и Лев Яшин, 1989 год © Сергей Величкин/ ТАСС

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил, как Беккенбауэр приезжал в Москву на 60-летие Яшина, тогда прошел матч сборная мира - сборная "Динамо". "И даже в том возрасте он демонстрировал великолепный футбол. Это был блестящий футболист, великолепный тренер и просто выдающийся человек", - сказал Газзаев ТАСС.

Бывшему главному тренеру сборной России и московского "Локомотива" Юрию Семину Беккенбауэр запомнился человеком, который очень хорошо знал футбол. "Это выдающийся игрок, руководитель, тренер. Это большая потеря для мирового футбола. Он очень часто бывал в СССР, всегда хорошо к нам относился. Я знаю, что он достаточно близко общался с Львом Ивановичем Яшиным", - подчеркнул Семин.

Колосков также отметил скромность Беккенбауэра и его теплое отношение к России. "Мне повезло в жизни, что я не просто видел его с трибун стадиона, а работал с ним в одно время в исполкоме ФИФА, он был членом разных комитетов, как и я, - сказал Колосков. - Мы виделись не меньше пяти раз в год, у нас были хорошие, теплые отношения. Я прекрасно понимал, что это фигура, равная Бобби Чарльтону, Пеле. В исполкоме у него был потрясающий авторитет, и он сам как-то тепло относился и ко мне в частности, и к России, называл меня дотторе. Если остальные называли меня доктор Колосков, просто доктором или Славой, то он именно дотторе. Спрашивал меня, как дела, по-немецки, я отвечал ему: alles gut и так далее. У меня оборвалось в душе, когда его не стало. У него было теплое отношение к нашим делегациям, к тому, что происходит. Видно было, что он воспринимал нас с особым вниманием".

"Помню, на одном из конгрессов Блаттер (бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер - прим. ТАСС) пригласил его на сцену и представил как короля футбола. На что Беккенбауэр ответил, что король у нас один - Пеле", - добавил Колосков.

Беккенбауэр же получил прозвище Кайзер, в переводе с немецкого это слово означает "император".