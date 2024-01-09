Бегун Сойкка не смог доказать, что мельдоний попал в его организм по вине злоумышленника

Дмитрий Сойкка и Мария Осокина решили не подавать апелляции на решение Национального центра спортивного арбитража

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) удовлетворил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и дисквалифицировал бегунов Дмитрия Сойкку и Марию Осокину на четыре года, так как не счел убедительными доводы спортсменов о том, что запрещенный препарат попал в их организмы по вине злоумышленника. Об этом Сойкка сообщил ТАСС.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА в июле принял решение дисквалифицировать Сойкку и Осокину за употребление мельдония на два года вместо стандартных четырех с учетом смягчающих вину спортсменов обстоятельств. По мнению Сойкки, запрещенный препарат попал в его организм через воду, куда вещество было подмешано недоброжелателем Осокиной. В конце 2023 года НЦСА, рассмотрев апелляцию РУСАДА, принял решение увеличить срок дисквалификации спортсменов в два раза.

"Мы до сих пор не получили полный текст решения спортивного арбитража, - сказал Сойкка. - Но, как я понимаю, арбитры не до конца поверили нам, что мельдоний был подмешан в воду, которую мы пили, хотя понимают, что это вещество не приносит спортсмену никаких особых преимуществ. Арбитры считают, что у человека, который, по нашему мнению, подмешал мельдоний, не было мотива. РУСАДА же в свою очередь уверено в том, что мы осознанно употребляли этот препарат, но в микродозах, чтобы минимизировать риск его обнаружения".

"Процесс выдался длительным, первые слушания длились не менее восьми часов. Меня очень удивило, что наши судьи не были в курсе, что такое пул тестирования, как происходит забор проб и может ли он происходить вне соревнований. Очень странно, что в спортивном арбитраже не знают таких вещей и узнают о них только в ходе слушаний", - добавил собеседник ТАСС.

Сойкка заметил, что он и Осокина решили не подавать апелляции. "Этот вердикт может пересмотреть только Спортивный арбитражный суд (CAS), но рассмотрение в этом органе может серьезно затянуться и стоит очень больших денег. И самое главное, почему мы не пошли в CAS: как сказал наш юрист, с вероятностью в 95% этот суд не примет нашу сторону", - сказал спортсмен.

"У меня остается желание тренироваться, я бегаю, потому что мне это интересно, а не за медали и грамоты. Скажу честно, я подумываю о смене спортивного гражданства, а может быть, просто откажусь от выступлений в России. Мне не нравятся методы работы РУСАДА, которое при проведении своих расследований постоянно настаивает на том, чтобы спортсмен признался в употреблении допинга и поделился какой-то информацией о других нарушителях, которых он наверняка знает. Но в то же время я прекрасно понимаю, что мое мнение о Российском антидопинговом агентстве может быть в определенной степени субъективным", - заключил 25-летний Сойкка, на счету которого есть победа на молодежном чемпионате России 2020 года по кроссу и серебряные награды молодежных первенств страны в горном беге и беге на 10 000 метров.