Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Егадзе на чемпионате Европы

Европейское первенство пройдет с 10 по 14 января в Литве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Грузинского фигуриста Нику Егадзе на чемпионате Европы в Каунасе будет сопровождать заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, на турнире в составе сборной Грузии в танцах на льду также выступит дочь тренера Диана Дэвис. Об этом ТАСС сообщил источник.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 10 по 14 января в Литве.

"На чемпионат Европы в Каунасе с Егадзе будет Этери Георгиевна [Тутберидзе]", - сообщил источник.

Грузинскому фигуристу Егадзе 21 год, с 15 лет он живет и тренируется в Москве под руководством специалистов тренерской команды Тутберидзе. Дэвис и Глеб Смолкин, выступавшие на Олимпиаде в Пекине за сборную России, сменили спортивное гражданство.

9 октября 2023 года пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила, что руководство организации не стало менять санкции в отношении российских спортсменов. 1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.