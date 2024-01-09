Роман Ротенберг считает, что хоккеист Лайпсик может помочь сборной России добиться успехов

Нападающий за время игры в КХЛ зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом, отметил главный тренер СКА

ТАСС, 9 января. Нападающий петербургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик связывает свое будущее с Россией и в перспективе может помочь добиться значимых побед национальной сборной страны. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал главный тренер сборной "Россия 25" и СКА Роман Ротенберг.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Лайпсику гражданство РФ. Ранее Лайпсик был гражданином Канады.

"От всей души поздравляю Лайпсика с получением российского паспорта! Он давно хотел стать гражданином нашей страны, приложил массу усилий для этого, и теперь мечта сбылась. Лайпсик приехал в Россию более трех лет назад, за время, проведенное в КХЛ, он зарекомендовал себя отличным игроком и настоящим профессионалом", - написал Ротенберг.

"Сейчас вся семья Брендана живет в Петербурге, он связывает свое будущее с Россией и, возможно, еще поможет нашей сборной добиться значимых побед. Конечно, про это говорить преждевременно, все мысли Брендана сейчас связаны с клубом, но нужно держать в голове все возможные варианты. По регламенту до конца нынешнего сезона Лайпсик еще будет считаться легионером, но это и неважно. Главнее то, что мы получили еще одного гражданина России", - добавил главный тренер СКА.

Лайпсику 29 лет, он является игроком СКА с 2023 года, в текущем сезоне нападающий провел 14 игр, забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи. Ранее в КХЛ он выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". В 2012 году в возрасте 18 лет был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером клубом "Нэшвилл". Всего в НХЛ он провел 187 матчей за пять разных команд, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи).