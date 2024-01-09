Чесноков назвал ужасной игру теннисистки Самсоновой на старте сезона

Спортсменка проиграла в первых раундах турниров в Аделаиде и Брисбене

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Людмила Самсонова показала ужасную игру в первых матчах сезона. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Во вторник Самсонова проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде - 7:6 (7:1), 4:6, 4:6. До этого Самсонова уступила соотечественнице Мирре Андреевой в своем первом матче на соревнованиях в Брисбене (2:6, 1:6).

"Первый матч она проиграла Мирре Андреевой, которая находится в хорошей форме, а второй проиграла Зигемунд. Знаете, с Зигемунд играть не так просто, она может абсолютно все: и плотно подать, и срезать, и укоротить, - не у многих есть такое разнообразие ударов. Если говорить об игре Самсоновой, то она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть на турнирах WTA. Не знаю, с чем это связанно, надеюсь, к Открытому чемпионату Австралии она наберет форму", - сказал Чесноков.

Первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии - пройдет с 14 по 28 января.

Самсоновой 25 лет, она располагается на 14-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.