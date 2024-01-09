Хрюнов рассказал, что боксер Джонсон планирует отказаться от паспорта США

Спортсмену сперва предстоит получит ряд российских документов, отметил промоутер

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон, получивший гражданство РФ, планирует отказаться от паспорта гражданина США. Об этом ТАСС заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Гражданство РФ было предоставлено Джонсону во вторник указом президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас Кевину нужно получить российский паспорт и загранпаспорт, прописку и другие документы. А что касается отказа от американского паспорта - это уже следующие шаги, которые нужно делать не торопясь. Американский паспорт ему не нужен, в США он ничего не ждет", - сказал Хрюнов.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.