Рой Джонс пожелал удачи боксеру Джонсону, получившему гражданство РФ

Бывший абсолютный чемпион мира отметил, что теперь стал еще ближе с Кевином Джонсоном

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший пожелал удачи получившему гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону. Об этом Джонс сообщил ТАСС.

Указ президента России Владимира Путина, согласно которому Джонсону было предоставлено российское гражданство, был опубликован во вторник.

"Рад за Кевина. Удачи ему в России. Теперь мы стали еще ближе", - сказал Джонс.

44-летний Джонсон на профессиональном ринге провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.