Боксер Джонсон будет работать тренером в Самаре

Спортсмен будет работать в центре олимпийской подготовки

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Американский боксер Кевин Джонсон получит прописку в Самаре, где будет работать тренером в центре олимпийской подготовки. Об этом ТАСС рассказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому Джонсону было предоставлено российское гражданство.

"Сейчас Кевин получит прописку в Самаре, там у него будет квартира. Он будет работать тренером в центре олимпийской подготовки. У него будет официальная должность", - сказал Хрюнов.

Джонсону 44 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.