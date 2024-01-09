В РУСАДА сообщили о переносе слушаний по делам хоккеистов "Толпара"

Слушания перенесены ввиду появления новых доказательств

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение перенести слушания по делам о возможных нарушениях антидопинговых правил игроками клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар" в связи с появлениями новых доказательств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"Первое заседание Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делам хоккеистов "Толпара" состоялось в декабре 2023 года, - сказала собеседница ТАСС. - Ввиду появления новых доказательств комитетом было принято решение о переносе слушаний".

7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа 2023 года телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе уфимского "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.