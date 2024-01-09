Саитов считает, что боксер Джонсон выбрал Россию из-за уважения к традиционным ценностям

Кевин Джонсон во вторник получил российское гражданство

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Боксер Кевин Джонсон стал гражданином России, поскольку это страна традиционных ценностей. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему Джонсону было предоставлено российское гражданство.

"Все же у нас страна традиционных ценностей, а когда людям навязывают какие-то непонятные принципы ЛГБТ, не все могут это принять. Если люди хотят попробовать жить у нас - пожалуйста, приходите. Понравится - мы с распростертыми объятиями ждем их в гости", - сказал Саитов.

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил ТАСС, что Джонсон получит постоянную регистрацию в Самаре, где будет работать тренером в центре олимпийской подготовки. "Можно его [Джонсона] ввести потихоньку в курс дела, пригласить его как раз с 16 по 19 января на Кубок России. Пускай приезжает, бокс посмотрит. Покажем ему Самару", - отметил Саитов.

На профессиональном ринге Джонсон провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.