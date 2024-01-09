Хоккеист любительской команды умер в возрасте 38 лет после операции

В управлении Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело

ТАСС, 9 января. Хоккеист Дмитрий Горбунов, выступавший за команду "Оргмастер" из Свердловской области, умер в возрасте 38 лет после операции на ключице. Об этом сообщает портал E1.ru.

По информации источника, операция была проведена 4 октября, после чего Горбунов впал в кому. 18 октября его перевели в другую больницу, где хоккеист скончался, не приходя в сознание. Мать игрока рассказала E1.ru, что ближе к концу операции у него остановилось сердце, а позднее началась гипоксия внутренних органов. Портал сообщает, что причины остановки сердца не были установлены.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).