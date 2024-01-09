Тренер Непомнящий рассказал о проблемах с созданием футбольного клуба в Камеруне

Валерий Непомнящий отметил, что на текущий момент работа над созданием клуба остановилась

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Создание профессионального футбольного клуба в Камеруне при помощи российского специалиста Валерия Непомнящего "заглохло" и никуда не движется. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

"В этом направлении ничего пока не происходит, сейчас все заглохло, полная тишина. Трудно сказать, когда все сдвинется. Последний раз я общался с организаторами недавно, поздравили друг друга с Новым годом", - сказал Непомнящий.

28 июля на саммите Россия - Африка Непомнящий сообщил, что ему предложили помочь в организации в Камеруне профессионального клубае, который соответствовал бы стандартам команд из России.

Непомнящему 80 лет, он возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунская команда стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира.