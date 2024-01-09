Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте продлит контракт в марте

Сообщается, что новое соглашение будет действовать до 2026 года

ТАСС, 9 января. Испанский специалист Луис де ла Фуэнте, возглавляющий национальную сборную по футболу, продлит контракт в марте перед товарищеским матчем против команды Колумбии. Об этом сообщило издание AS.

Действующий контракт тренера с федерацией рассчитан до 31 июля 2024 года. По информации источника, новое соглашение де ла Фуэнте будет действовать до 2026 года. Матч с колумбийцами сборная Испании должна провести 22 марта.

Де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года, он сменил на этой должности Луиса Энрике. Под руководством де ла Фуэнте команда с первого места в отборочной группе вышла на чемпионат Европы 2024 года в Германии, а также выиграла Лигу наций летом 2023 года, победив в финале четырех турнира команды Италии и Хорватии.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Испании на групповом этапе турнира сыграет с командами Хорватии, Италии и Албании.

Де ла Фуэнте 62 года, по ходу карьеры он также возглавлял молодежную сборную Испании (игроки не старше 21 года). Ранее он работал в сборных младших возрастов, в 2015 году специалист привел сборную Испании к победе на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, в 2019-м выиграл европейское первенство для игроков не старше 21 года. Также сборная Испании под его руководством стала серебряным призером Олимпиады в Токио.