16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр погиб в автокатастрофе

Несовершеннолетний управлял автомобилем, который приобрел за день до аварии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб на 17-м году жизни в результате автокатастрофы. Об этом ТАСС рассказал его отец Андрей Батяев.

"На трассе М-5 1357 км за 80 км от [города] Октябрьского", - сообщил Андрей Батяев, уточнив, что речь идет о гибели в автокатастрофе.

Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Башкирии, несовершеннолетний управлял автомобилем, который приобрел за день до аварии. По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Также с ним в автомобиле находился 14-летний подросток, он получил серьезные травмы. Инцидент произошел 8 января.

В возрасте 11 лет Батяев стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру "Сила РДШ" (Российского движения школьников - прим. ТАСС). Он также является абсолютным чемпионом по воркауту Всероссийских пляжных игр, многократным победителем республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Юрия Гагарина по физкультуре.