Количество команд высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу могут сократить до 18

Реформа будет рассмотрена представителями клубов 26 января

ТАСС, 9 января. Высший дивизион чемпионата Италии по футболу могут реформировать, в результате чего в первенстве будут принимать участие 18 команд. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Собрание, на котором реформа будет рассмотрена, состоится 26 января. Решение о реформировании лиги будет принято в том случае, если за него проголосует квалифицированное большинство - 14 клубов.

Топ-клубы выступают за сокращение чемпионата для облегчения календаря сезона. Эта позиция продиктована изменением формата Лиги чемпионов, а также расширением клубного чемпионата мира по футболу, что повлечет за собой общее увеличение нагрузки на команды. Небольшие команды поддерживают сохранение нынешнего формата лиги, при котором в чемпионате участвуют 20 команд. Исключение двух команд означает, что многие из таких клубов попадут в зону риска, а также приведет к уменьшению стоимости прав на показ чемпионата Италии.

Чемпионат Италии был расширен до 20 команд в 2004 году. С сезона-1988/89 по сезон-2003/04 в лиге выступали 18 клубов.

Действующим чемпионом Италии является "Наполи". В текущем сезоне после 19 туров лидирует "Интер", набравший 48 очков.