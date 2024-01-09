ФИФА не будет отстранять сборную Бразилии от международных соревнований

25 декабря ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации

ТАСС, 9 января. Международная федерация футбола (ФИФА) не будет отстранять сборную Бразилии и клубы страны от международных соревнований. Об этом сообщает портал Inside the Games.

25 декабря ФИФА предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении национальной сборной и клубов страны от международных соревнований из-за предполагаемого вмешательства в выборы нового президента организации.

Суд Рио-де-Жанейро 7 декабря отстранил от должностей в CBF Эднальдо Родригеса и его подчиненных из-за нарушений во время выборов президента организации в 2022 году. 4 января Верховный федеральный суд постановил восстановить Родригеса в должности.

"Побеждает бразильский футбол, а не его президент. Когда футбол будет уверен, что его автономия восстановлена, и его клубы и национальные команды будут участвовать в международных соревнованиях, на которые они прошли квалификацию, это восстановит бразильский футбол", - сказал Родригес.

6 января Родригес освободил от должности главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниза.