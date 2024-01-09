Журова: CAS придумает причину для продления приостановки членства ОКР в МОК

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России о приостановке членства в Международном олимпийском комитете 26 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) придумает причину, по которой оставит в силе приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК). Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее пресс-служба CAS сообщила о том, что суд 26 января рассмотрит апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

"Я не думаю, что нам стоит ждать что-то хорошее от CAS, пока в дело замешана политика. Уверена, они придумают причину, по которой продлят приостановку членства ОКР в МОК. Тем не менее я не считаю, что подавать апелляцию не нужно было, так как мы ничего не нарушали. Пусть они поработают, предоставят свои аргументы, даже интересно, что они придумают на этот раз", - сказала Журова.

12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.