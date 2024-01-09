Хабибулин рассказал, какова вероятность его участия в матче КХЛ в составе "Торпедо"

13 января Хабибулину исполнится 51 год

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, тренер вратарей нижегородского "Торпедо" Николай Хабибулин допустил, что в случае готовности может сыграть в одном из матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к концу регулярного чемпионата. Об этом он рассказал ТАСС.

"Торпедо" объявило о подписании контракта с 50-летним Хабибулиным 27 декабря.

"Сначала все это было скорее как шутка, которая переросла во что-то более реальное. А там посмотрим. Речь больше идет о какой-то разовой акции. Понятно, что ни на какую долгосрочную перспективу это не рассчитано. Можно просто посмотреть, что можно сделать", - рассказал Хабибулин о подписании контракта.

Он отметил, что старается регулярно заниматься в спортзале.

"На лед еще я не выходил, пытаюсь сначала набрать форму в зале. Что касается перспектив, то я бы не стал так далеко забегать вперед. Во-первых, надо хорошо ощущать себя в зале, еще много предстоит работы. А во-вторых, надо просто выйти на тренировку и посмотреть, что это такое. Потому что я долго не играл, и когда смотришь матч со стороны, то все видно, все читается. Но надо привыкнуть к скорости, и вообще, смогу ли я привыкнуть к ним", - сказал голкипер.

"Невозможно понравиться всем"

13 января Хабибулину исполнится 51 год, в этот день "Торпедо" в гостях сыграет с московским "Динамо".

"Возможно, мне могли бы дать сыграть, но физически я не буду готов. Если вообще буду готов играть. Если и будет, например, появление [в заявке на матч], то, наверное, где-то к концу сезона. Выйду или не выйду на лед - это другой вопрос. Если будет все ужасно, то пообщаюсь с тренером вратарей и скажу, что вратарь не готов", - пошутил он.

По словам Хабибулина, у него нет негатива от того, что история с его контрактом в качества игрока связана с возможностью дополнительного привлечения к "Торпедо" внимания.

"Если честно, я об этом вообще не задумывался. Комментарии я никогда не читаю, потому что знаю, как это все работает. Невозможно никогда понравиться всем на 100%. Если 100 человек что-то напишут, то все равно из них будут негативные комментарии. Я к этому привык", - сказал Хабибулин.

9 января "Торпедо" в Москве сыграет с ЦСКА.