Ассоциацию футбола Аргентины могут наказать из-за предложения президента страны Милея

Сборной Аргентины грозит отстранение от международных футбольных турниров

ТАСС, 9 января. Международные спортивные организации могут наложить санкции на Ассоциацию футбола Аргентины в случае внесения изменений в законодательство страны, согласно которым футбольные клубы могут быть признаны акционерными обществами. Об этом сообщает испанское издание As.

По информации источника, Аргентинская спортивная конфедерация (CAD) выступила против подобного изменения законодательства. Ранее это предложение внес президент Аргентины Хавьер Милей. В статутах Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола предусмотрены суровые наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. Издание отмечает, что в таком случае под угрозой будет участие футбольной сборной Аргентины в Кубке Америки и Олимпийских играх в Париже.

"Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что CONMEBOL (Южноамериканская конфедерация футбола - прим. ТАСС) может лишить права участвовать в международных соревнованиях футбольную сборную Аргентины, а Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет - отстранить аргентинских спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх", - говорится в петиции, составленной CAD.

20 декабря Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа с реформами, направленными на дерегуляцию экономики. В общей сложности в документе более 300 статей, которые меняют или отменяют действующие законы. Указ могут отменить, если обе палаты парламента признают его недействительным. 3 января аргентинский суд приостановил действие части чрезвычайного указа Милея, касающейся трудового законодательства.