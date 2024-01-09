"Спартак" заинтересован в переходе футболиста "Милана" Крунича

Красно-белые рассчитывают приобрести боснийца в текущее трансферное окно

ТАСС, 9 января. Боснийский полузащитник итальянского футбольного клуба "Милан" Раде Крунич может перейти в московский "Спартак". Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации источника, красно-белые рассчитывают приобрести Крунича в текущее трансферное окно. Сообщается, что в услугах игрока также заинтересованы турецкий "Фенербахче" и неназванные клубы из Саудовской Аравии.

Круничу 30 лет, он выступает за "Милан" с лета 2019 года. В составе команды он стал чемпионом Италии в сезоне-2021/22. В текущем сезоне он вышел на поле в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Всего на счету Крунича 139 матчей, 3 гола и 6 результативных передач за "Милан". В составе сборной Боснии и Герцеговины хавбек провел 32 матча, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.