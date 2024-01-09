9 января, 18:45
КХЛ

Хоккеисты ЦСКА со счетом 7:2 разгромили "Торпедо" в матче КХЛ

Армейцы одержали четвертую победу подряд

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 7:2 победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 107 зрителей.

В составе хозяев хет-трик оформил Сергей Плотников (20, 27, 36-я минуты). Также у ЦСКА отличились Андрей Светлаков (6), Константин Окулов (10), Кирилл Долженков (11) и Виталий Абрамов (55). Светлаков также отдал три голевые передачи, таким же достижением отметился его партнер по звену Антон Слепышев. У нижегородской команды две шайбы забросил Владислав Фирстов (52, 60).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками в 48 матчах. "Торпедо" идет на пятой строчке, на счету нижегородцев 59 очков в 48 встречах.

В следующем матче ЦСКА 11 января примет московское "Динамо", "Торпедо" в тот же день на выезде сыграет с "Динамо" из Минска.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" со счетом 5:3 дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик", пекинский "Куньлунь Ред Стар" прервал восьмиматчевую серию поражений, победив в Уфе местный "Салават Юлаев" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях одолел тольяттинскую "Ладу" (4:1), казанский "Ак Барс" дома в серии буллитов переиграл астанинский "Барыс" (1:0), московское "Динамо" на своем льду оказалось сильнее "Сочи" (5:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

48

28

4

0

3

1

12

125-94

68

2

Динамо М

49

23

6

3

1

3

13

151-116

68

3

Спартак

50

27

3

0

3

4

13

176-138

67

4

СКА

48

26

2

3

1

1

15

148-102

64

5

Торпедо

48

23

3

2

2

1

17

138-119

59

6

ЦСКА

48

23

2

1

0

4

18

140-109

56

7

Северсталь

48

20

0

3

3

4

18

148-139

53

8

Динамо Мн

47

16

4

1

2

3

21

126-128

47

9

Куньлунь РС

50

8

4

4

2

4

28

111-170

38

10

Витязь

48

10

3

2

3

3

27

105-171

36

11

Сочи

50

11

1

2

0

6

30

123-194

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

50

24

6

2

3

3

12

153-124

70

2

Авангард

47

19

9

3

0

3

13

140-123

65

3

Салават Юлаев

48

26

3

1

1

2

15

142-102

63

4

Автомобилист

51

19

5

4

3

2

18

123-115

61

5

Трактор

50

21

5

1

1

4

18

135-119

59

6

Ак Барс

48

21

6

1

0

2

18

123-105

58

7

Лада

50

20

1

3

1

9

16

125-125

58

8

Сибирь

49

14

3

4

3

6

19

112-134

51

9

Амур

47

17

2

2

5

3

18

109-117

50

10

Нефтехимик

50

15

4

1

4

5

21

118-157

49

11

Барыс

49

8

4

4

3

5

25

118-152

40

12

Адмирал

47

8

3

3

6

5

22

97-133

39

  

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