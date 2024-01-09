Хоккеисты ЦСКА со счетом 7:2 разгромили "Торпедо" в матче КХЛ

Армейцы одержали четвертую победу подряд

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 7:2 победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 107 зрителей.

В составе хозяев хет-трик оформил Сергей Плотников (20, 27, 36-я минуты). Также у ЦСКА отличились Андрей Светлаков (6), Константин Окулов (10), Кирилл Долженков (11) и Виталий Абрамов (55). Светлаков также отдал три голевые передачи, таким же достижением отметился его партнер по звену Антон Слепышев. У нижегородской команды две шайбы забросил Владислав Фирстов (52, 60).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками в 48 матчах. "Торпедо" идет на пятой строчке, на счету нижегородцев 59 очков в 48 встречах.

В следующем матче ЦСКА 11 января примет московское "Динамо", "Торпедо" в тот же день на выезде сыграет с "Динамо" из Минска.

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" со счетом 5:3 дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик", пекинский "Куньлунь Ред Стар" прервал восьмиматчевую серию поражений, победив в Уфе местный "Салават Юлаев" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях одолел тольяттинскую "Ладу" (4:1), казанский "Ак Барс" дома в серии буллитов переиграл астанинский "Барыс" (1:0), московское "Динамо" на своем льду оказалось сильнее "Сочи" (5:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 48 28 4 0 3 1 12 125-94 68 2 Динамо М 49 23 6 3 1 3 13 151-116 68 3 Спартак 50 27 3 0 3 4 13 176-138 67 4 СКА 48 26 2 3 1 1 15 148-102 64 5 Торпедо 48 23 3 2 2 1 17 138-119 59 6 ЦСКА 48 23 2 1 0 4 18 140-109 56 7 Северсталь 48 20 0 3 3 4 18 148-139 53 8 Динамо Мн 47 16 4 1 2 3 21 126-128 47 9 Куньлунь РС 50 8 4 4 2 4 28 111-170 38 10 Витязь 48 10 3 2 3 3 27 105-171 36 11 Сочи 50 11 1 2 0 6 30 123-194 34