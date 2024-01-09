Хоккеисты ЦСКА со счетом 7:2 разгромили "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 7:2 победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 107 зрителей.
В составе хозяев хет-трик оформил Сергей Плотников (20, 27, 36-я минуты). Также у ЦСКА отличились Андрей Светлаков (6), Константин Окулов (10), Кирилл Долженков (11) и Виталий Абрамов (55). Светлаков также отдал три голевые передачи, таким же достижением отметился его партнер по звену Антон Слепышев. У нижегородской команды две шайбы забросил Владислав Фирстов (52, 60).
ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 56 очками в 48 матчах. "Торпедо" идет на пятой строчке, на счету нижегородцев 59 очков в 48 встречах.
В следующем матче ЦСКА 11 января примет московское "Динамо", "Торпедо" в тот же день на выезде сыграет с "Динамо" из Минска.
В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" со счетом 5:3 дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик", пекинский "Куньлунь Ред Стар" прервал восьмиматчевую серию поражений, победив в Уфе местный "Салават Юлаев" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях одолел тольяттинскую "Ладу" (4:1), казанский "Ак Барс" дома в серии буллитов переиграл астанинский "Барыс" (1:0), московское "Динамо" на своем льду оказалось сильнее "Сочи" (5:1).
1
Локомотив
48
28
4
0
3
1
12
125-94
68
2
Динамо М
49
23
6
3
1
3
13
151-116
68
3
Спартак
50
27
3
0
3
4
13
176-138
67
4
СКА
48
26
2
3
1
1
15
148-102
64
5
Торпедо
48
23
3
2
2
1
17
138-119
59
6
ЦСКА
48
23
2
1
0
4
18
140-109
56
7
Северсталь
48
20
0
3
3
4
18
148-139
53
8
Динамо Мн
47
16
4
1
2
3
21
126-128
47
9
Куньлунь РС
50
8
4
4
2
4
28
111-170
38
10
Витязь
48
10
3
2
3
3
27
105-171
36
11
Сочи
50
11
1
2
0
6
30
123-194
34
1
Металлург
50
24
6
2
3
3
12
153-124
70
2
Авангард
47
19
9
3
0
3
13
140-123
65
3
Салават Юлаев
48
26
3
1
1
2
15
142-102
63
4
Автомобилист
51
19
5
4
3
2
18
123-115
61
5
Трактор
50
21
5
1
1
4
18
135-119
59
6
Ак Барс
48
21
6
1
0
2
18
123-105
58
7
Лада
50
20
1
3
1
9
16
125-125
58
8
Сибирь
49
14
3
4
3
6
19
112-134
51
9
Амур
47
17
2
2
5
3
18
109-117
50
10
Нефтехимик
50
15
4
1
4
5
21
118-157
49
11
Барыс
49
8
4
4
3
5
25
118-152
40
12
Адмирал
47
8
3
3
6
5
22
97-133
39