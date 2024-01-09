Международная федерация плавания ратифицировала рекорд Колесникова

Пловец Климент Колесников 27 июля установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине

ТАСС, 9 января. Международная федерация плавания (World Aquatics) признала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова, который он показал в финале Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба World Aquatics.

27 июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, преодолев дистанцию за 23,55 секунды. Прошлое достижение принадлежало американцу Хантеру Армстронгу (23,71).

22 ноября 2022 года Колесников установил мировой рекорд на аналогичной дистанции на короткой воде (22,11). World Aquatics ратифицировала его 6 июля 2023 года.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года.

Российские пловцы в минувшем году были допущены к международным стартам в нейтральном статусе, однако ведущие спортсмены страны отказались от участия в соревнованиях на предложенных условиях, что, скорее всего, не позволит им выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.