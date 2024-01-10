Двадцать семь рожденных в России фигуристов выступят на чемпионате Европы в Литве

Представители российской сборной не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года

ТАСС, 10 января. Чемпионат Европы с участием 27 фигуристов, рожденных в России, стартует в литовском Каунасе. Представители российской сборной к соревнованиям не допущены согласно решению Международного союза конькобежцев (ISU).

В последний раз российские спортсмены принимали участие в чемпионате Европы два года назад в Таллине перед Олимпийскими играми в Пекине. Женский пьедестал соревнований состоял из великолепной тройки - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, у мужчин сильнейшим был Марк Кондратюк. В парах шансов соперниками не оставили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах равных не было Виктории Синициной и Никите Кацалапову, вторую ступень пьедестала заняли Александра Степанова и Иван Букин. Из 14 медалистов чемпионата-2022 9 впоследствии стали победителями и призерами Олимпийских игр.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов. Таким образом, после китайской Олимпиады россияне в международных стартах больше не участвовали, за исключением тех спортсменов, которые приняли решение сменить спортивное гражданство, или же тех, кто в силу мощнейшей внутренней конкуренции еще до отстранения россиян уехал тренироваться и выступать за другие страны. В общей сложности это 27 спортсменов, рожденных в России, - 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров, которые выступают за сборные Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии. Немало россиян и среди тренеров, которые традиционно высоко котируются среди специалистов этого вида спорта.

В нынешнем году наиболее верные шансы на победу в мужском одиночном катании у француза Адама Сяо Хим Фа, победителя прошлогоднего чемпионата, который в нынешнем сезоне показывает впечатляющие результаты. В женском одиночном катании за золото, вероятнее всего, поборются петербурженка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию и тренирующаяся у российского тренера Евгения Рукавицына, а также бельгийка Луна Хендрикс, уступившая ей золото на прошлогоднем европейском чемпионате. Исход в соревнованиях пар предсказать трудно, но немало внимания будет приковано к представляющим Германию дебютантам чемпионата Минерве Хазе и экс-россиянину Никите Володину.

В танцах в Каунасе за сборную Грузии выступят участники Олимпиады в Пекине Диана Дэвис и Глеб Смолкин - эти спортсмены сменили спортивное гражданство в мае 2023 года. Внимание российских болельщиков и специалистов фигурного катания им обеспечено. Мама Дэвис - один из самых известных отечественных тренеров Этери Тутберидзе - также будет присутствовать на этих соревнованиях, куда приехала со своим грузинским подопечным Никой Эгадзе.

Мужчины и спортивные пары начнут выступления 10 января, 11 января в борьбу вступают женщины, а также определятся медалисты в соревнованиях пар. 12 января стартуют соревнования среди танцоров и станет известен чемпион Европы в мужском одиночном катании. 13 января будут определены победители у женщин и танцоров. Завершатся соревнования 14 января показательными выступлениями.