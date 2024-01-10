"Флорида" обыграла "Сент-Луис" в матче НХЛ, Куликов набрал 10-е очко в сезоне

Российский защитник "Флориды" отметился результативной передачей

ТАСС, 10 января. "Флорида" в гостях со счетом 5:1 победила "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" шайбы забросили Кевин Стенлунд (16-я минута), Сэм Райнхарт (22), хет-триком отметился Мэттью Ткачук (43, 46, 60). У "Сент-Луиса" единственная шайба на счету Брэйдена Шенна (4).

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для него 10-й в текущем сезоне. На счету россиянина теперь 10 очков в 37 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата (0 шайб + 10 передач). Нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Алексей Торопченко не отметились результативными действиями.

"Флорида" занимает второе место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 54 очка в 40 играх. "Сент-Луис" - пятый в Центральном дивизионе с 41 очком после 39 встреч. Обе команды проведут следующие матчи дома в ночь на 12 января по московскому времени. "Флорида" примет "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Сиэтл" одержал гостевую победу над "Баффало" (5:2), "Торонто" дома разгромил "Сан-Хосе" (7:1), лидер регулярного чемпионата "Виннипег" на домашней арене переиграл "Коламбус" (5:0). "Тампа" на своем льду обыграла "Лос-Анджелес" (3:2 ОТ), вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22.

"Анахайм" на выезде со счетом 5:3 обыграл "Нэшвилл", защитник гостей Павел Минтюков отметился результативной передачей, у проигравших одну из шайб забросил нападающий Денис Гурьянов. "Ванкувер" в гостях переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2), российский форвард "Ванкувера" Илья Михеев отметился результативной передачей. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков из 33 бросков.