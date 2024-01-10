Боксер Джонсон после получения гражданства заявил, что готов приносить пользу России

Во вторник был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому 44-летнему спортсмену было предоставлено российское гражданство

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон после получения гражданства Российской Федерации чувствует себя счастливым человеком и готов приносить пользу стране. Об этом он заявил ТАСС.

Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему Джонсону было предоставлено российское гражданство.

"Это знаменательное решение в моей жизни. Я хочу и готов приносить пользу России, я как заново родился. Я счастливый человек, у меня теперь есть отчество, которое я взял в честь нашего президента Владимира Путина. Я уже знаю некоторые слова на русском, учу язык", - сказал Джонсон.

Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года. В комментарии ТАСС Джонсон рассказал, что хочет жить в Самаре, а позже промоутер Владимир Хрюнов сообщил агентству, что спортсмен оформил себе ипотеку на жилье в городе.

Джонсон ранее выступал за США, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.