Вице-чемпион Европы в прыжках с шестом Моргунов пропустит зимний сезон из-за травмы плеча

В 2023 году спортсмен на российских соревнованиях выполнил квалификационный норматив для Олимпийских игр в Париже

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов пропустит зимний сезон из-за проблем с травмированным плечом. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Владимир Шульгин.

"Мы приняли решение, что Тимур пропустит этот зимний сезон, - сказал Шульгин. - У него травмированы связки плеча, все прошлое лето он выступал с болью. С учетом того как много стартов будет в летнем сезоне, было решено взять больше времени на восстановление".

Моргунову 27 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Берлине с прыжком на шесть метров. В сезоне-2023 Моргунов становился победителем на Кубке и чемпионате России, он выиграл золото финала "Королевы спорта" и выполнил квалификационный олимпийский норматив на Олимпиаду 2024 года.