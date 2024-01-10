Чемпионка России в прыжках с шестом Кнороз пожаловалась на недостаток конкуренции в России

Легкоатлетка отметила, что в стране ей не за кем тянуться

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Действующей чемпионке России в прыжках с шестом Полине Кнороз не хватает серьезных соперниц из-за рубежа для того, чтобы добиваться более высоких результатов. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"В прошлом году я сумела дважды выполнить олимпийский норматив и стать пятой в мировом рейтинге, хотя Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) этого и не засчитала почему-то, - сказала Кнороз. - На 2024 год ставлю задачу прыгнуть выше и лучше. Почему тяжело даются высокие прыжки? Мне не хватает конкуренции, потому что именно в ней рождаются серьезные результаты. Нас в России мало, мне не за кем тянуться, нет тех соперниц, в противоборстве с которыми у меня просыпался бы азарт и происходил бы колоссальный выброс адреналина".

На Рождественском турнире в Москве Кнороз победила, прыгнув на 4,60 метра. "Мне не хватило немного адреналина для того, чтобы показать более высокий результат. Но не беда, на следующем старте, думаю, будет получше", - сказала спортсменка.

"Никакой старт не заменит Олимпийские игры, - ответила Кнороз на вопрос, может ли какой-то турнир стать альтернативой Олимпиаде. - У нас отобрали мечту, лишили цели, которой для большинства спортсменов является именно Олимпиада. Мы как сумасшедшие пашем, а в итоге ничего не получаем".

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако прошло заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.

Кнороз 24 года, из-за ограниченной квоты российских легкоатлетов она не была включена в состав команды на Игры 2021 года в Токио при наличии выполненного олимпийского норматива.