Чесноков: никому не будет легко в матче против теннисистки Павлюченковой

В среду россиянка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова одерживает прекрасные победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде, она находится в хорошей форме, соперницам нелегко играть против нее. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В среду Павлюченкова победила чешку Катерину Синякову в матче второго круга турнира в Аделаиде и вышла в четвертьфинал, в котором сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

"Я рад за Павлюченкову, она в первом круге обыграла [Беатрис] Хаддад-Майю (11-ю ракетку мира - прим. ТАСС), сейчас Синякову победила. С ней играть непросто, она иной раз выдает совершено гениальные матчи, однако, мне кажется, что Настя играла с небольшим преимуществом. Потрясающие победы, она находится в хорошей форме, никому не будет легко в матче против нее", - сказал Чесноков.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.