Анкалаев заявил, что намерен досрочно победить Уокера в предстоящем поединке в UFC

Бой между россиянином и бразильцем пройдет 13 января в Лас-Вегасе

ТАСС, 10 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев настроен досрочно завершить предстоящий поединок против бразильца Джонни Уокера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом Анкалаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Анкалаев и Уокер проведут бой 13 января на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок бойцов в октябре 2023 года был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара со стороны Анкалаева.

"Не остыл к реваншу, потому что потерял много времени, - сказал Анкалаев. - Настрой хороший - закончить бой досрочно. Думаю, будет очень яркий бой, можно сказать ему спасибо за то, что согласился на бой. Дали возможность закрыть этот вопрос. Когда мне кто-то говорил про него, я говорил: "Не-не-не, до боя его нужно оберегать".

Анкалаеву 31 год, он занимает третье место в рейтинге UFC в полутяжелой весовой категории. На его счету 17 побед при 1 поражении и 1 ничьей в смешанных единоборствах. В активе 31-летнего Уокера 21 победа и 7 поражений.