В КХЛ заявили, что судьи приняли верное решение в овертайме матча СКА - "Металлург"

В лиге отметили, что СКА не обращался в судейско-экспертный комитет по данному эпизоду

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Судьи матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и магнитогорским "Металлургом" приняли правильное решение в эпизоде, который произошел в овертайме и завершился победным голом "Металлурга". Об этом заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, комментарий которого приводит пресс-служба КХЛ.

Встреча прошла 7 января в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Металлурга" в овертайме со счетом 2:1. В конце овертайма защитник СКА Артем Сергеев упал, находясь рядом с нападающим "Металлурга" Игорем Гераськиным, который забросил победную шайбу.

"В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста "Металлурга", после чего игрок СКА спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил, потому что игрок споткнулся об свою клюшку. Это мнение главы департамента судейства и всех судейских экспертов лиги", - сказал Анисимов.

"Комментировать этот эпизод до истечении 48 часов после окончания матча СКА - "Металлург" было бы неправильным и неэтичным. Теперь, когда 48 часов с момента окончания матча прошли, КХЛ может выразить свою позицию по этому эпизоду. Отдельно стоит отметить, что по этой игре от клуба СКА не поступало обращений в судейско-экспертный комитет. Всего в сезоне от СКА поступили запросы по 18 моментам в шести матчах, которые были рассмотрены комитетом", - добавил Анисимов.

"Металлург" после 50 игр возглавляет общую таблицу КХЛ, набрав 70 очков в 50 матчах. СКА идет четвертым в таблице Западной конференции с 64 очками после 48 игр.