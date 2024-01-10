Янчук назвал неудачным старт сезона для теннисистки Самсоновой

Заслуженный тренер России считает, что форма спортсменки перед Australian Open "вызывает опасения"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Людмила Самсонова крайне неудачно начала теннисный сезон, ее форма перед Australina Open вызывает опасения. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Во вторник Самсонова проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде - 7:6 (7:1), 4:6, 4:6. До этого Самсонова уступила соотечественнице Мирре Андреевой в своем первом матче на соревнованиях в Брисбене (2:6, 1:6).

"Самсонова - это наша первая ракетка, наша звезда, это уже состоявшийся игрок. Она крайне неудачно начала сезон - с двух поражений подряд, надо что-то с этим делать, приходить в форму. Главный старт - это все же Australian Open, и бывает, что до него игроки выступают не очень удачно, а потом далеко проходят. Посмотрим, как она себя там проявит, но пока ее форма вызывает опасения", - сказал Янчук.

Первый в сезоне турнир Большого шлема - Australian Open - пройдет с 14 по 28 января.

Самсоновой 25 лет, она располагается на 14-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.