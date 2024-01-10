В Сириусе пройдет Национальный молодежный фестиваль студенческих лиг

В программу будут включены спортивные, образовательные, научно-технологические и просветительские мероприятия

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Национальный молодежный фестиваль студенческих лиг состоится в Сириусе в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федеральной территории.

"В 2024 году на федеральной территории Сириус запланировано проведение Национального молодежного фестиваля студенческих спортивных лиг, - говорится в сообщении. - Фонд "Талант и успех" и администрация Сириуса совместно с Российским студенческим спортивным союзом прорабатывают положение турнира и календарный план. Фестиваль, а также другие соревнования, будут проводиться на аренах зимней Олимпиады. Это позволит всесезонно использовать объекты олимпийского наследия в Сириусе".

"В программу будут включены не только спортивные мероприятия, но и образовательные, научно-технологические, просветительские. Планируется, что фестиваль будет проходить на федеральной территории регулярно", - добавлено в сообщении.

Фестиваль пройдет в рамках соглашения образовательного фонда "Талант и успех", Российского студенческого спортивного союза и администрации федеральной территории Сириус. Согласно договору, планируется развитие студенческого спорта, проведение соревнований среди студенческих коллективов разного уровня. Главной целью является вовлечение молодежи и студентов в постоянные занятия физической культурой и спортом.