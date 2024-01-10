Ласицкене не испытывает никаких эмоций от завершения проигрышной серии из трех турниров

7 января олимпийская чемпионка в прыжках в высоту победила на турнире в Екатеринбурге

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене безразличен тот факт, что она, победив на "Рождественских стартах" в Екатеринбурге, сумела прервать проигрышную серию из трех турниров. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

7 января на соревнованиях в Екатеринбурге Ласицкене победила с результатом 1,89 метра.

"Я абсолютно не считала никакие серии и не помнила что, когда и как было раньше, - ответила Ласицкене на вопрос, как она относится к тому, что прервала проигрышную серию из трех турниров, которая началась еще в 2023 году. - Я приезжала в Екатеринбург, чтобы прыгать и посмотреть, как мой организм поведет себя в соревновательных условиях, потому что у меня был очень большой отпуск. Мне было важнее пристреляться, как говорит мой тренер. Я благодарна своему организму, что меня ничего не тревожит, мой следующий старт будет 19 января в Челябинске".

В сезоне-2023 олимпийская чемпионка не могла победить в трех турнирах подряд. Проигрышная серия стартовала в конце мая на командном чемпионате России в Сочи, когда Ласицкене уступила белоруске Карине Демидик, выступавшей вне зачета. По окончании соревнований Ласицкене заявила журналистам, что ее беспокоит травма и она вынуждена будет обратиться к врачам.

Возвращение не успевшей набрать оптимальную форму олимпийской чемпионки на соревнования состоялось только в начале августа на чемпионате России в Челябинске, где она заняла шестое место. Летний сезон Ласицкене завершила в середине августа финалом "Королевы спорта" в Екатеринбурге, когда стала третьей.

Ласицкене 30 лет, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).