В "Ростове" заявили, что ожидают получения компенсации от футболиста Норманна

В ноябре трибунал ФИФА признал норвежского полузащитника виновным по делу о разрыве контракта с российским клубом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. "Ростов" ожидает получения компенсации от норвежского полузащитника Матиаса Норманна по решению трибунала Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин.

23 ноября пресс-служба "Ростова" сообщила, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с клубом. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию "Ростову". 7 декабря Рыскин сообщил "Спорт-Экспрессу", что Норманн не выходил на связь с "Ростовом" после решения трибунала ФИФА.

"Пока все в процессе", - сказал Рыскин, отвечая на вопрос о том, получили ли в "Ростове" уведомление от ФИФА по срокам исполнения решения по Норманну и когда средства должны прийти в клуб.

20 августа клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" он выступал с 2019 по 2023 год.