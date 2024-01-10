Филатов: шахматистка Гунина и фигурист Костомаров являются символами мужества

Валентина Гунина, несмотря на тяжелую болезнь, стала чемпионкой мира по блицу, а Роман Костомаров вернулся на лед после ампутации стоп и кистей рук

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпионка мира по блицу шахматистка Валентина Гунина и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров являются героями и настоящими символами борьбы и мужества. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

"Валентина Гунина, несмотря на тяжелую болезнь, смогла стать чемпионкой мира, и для меня она является главным героем в спорте на данный момент, - сказал Филатов. - Вообще в прошлом году, пожалуй, было два примера и настоящих символа борьбы и мужества - это Гунина и Роман Костомаров".

30 декабря 2023 года Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, набрав 14 очков в 17 турах. Соревнования по рапиду и блицу прошли в узбекистанском Самарканде. Ранее ей был поставлен диагноз "волчанка".

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому, на фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду, 17 декабря фигурист вышел на лед в дуэте с Татьяной Навкой в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха.