Чемпион мира в прыжках в высоту Лысенко перестал верить в участие в Олимпиаде еще летом

Легкоатлет надеется, что на соревнования в России приедут спортсмены из других стран

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира в помещении 2018 года прыгун в высоту Данил Лысенко перестал надеяться на то, что российских легкоатлетов допустят до участия в Олимпийских играх в Париже, еще летом. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.

"Декабрьское заявление Коу о том, то российских легкоатлетов не будет на Олимпиаде, меня нисколько не удивило, - сказал Лысенко. - Моя надежда выступить в Париже теплилась до лета, а потом я понял, что нам ничего не светит. Будем выступать на стартах в России, надеюсь, что к нам приедут спортсмены из других стран. Было бы классно, чтобы тот же олимпийский чемпион Мутаз Баршим приехал, но я не верю пока, что такое сейчас возможно".

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой.

В 2024 году в России пройдут два крупных международных спортивных соревнования: Игры БРИКС и Игры дружбы, в программу которых включены и легкоатлетические турниры.

Лысенко 26 лет, в сезоне-2023 спортсмен не проиграл ни одного турнира. В его активе есть также серебро летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне.