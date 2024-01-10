"Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" договорились о переходе Санчо

Английский футболист будет выступать за германский клуб на правах аренды

ТАСС, 10 января. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо на правах аренды будет выступать в чемпионате Германии за "Боруссию" из Дортмунда. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в X (ранее - Twitter).

В соглашении не предусмотрена опция выкупа. "Боруссия" возьмет на себя часть зарплаты английского игрока, сумма составит €4 млн.

Санчо 23 года, он выступал за "Боруссию" с 2017 по 2019 год, а затем перешел в "Манчестер Юнайтед" за €85 млн. В текущем сезоне он провел за английский клуб три матча, не отметившись результативными действиями.

В составе "Манчестер Юнайтед" Санчо стал обладателем Кубка английской лиги, а также финалистом кубка страны. С "Боруссией" он побеждал в Кубке Германии и в матче за суперкубок страны. В составе сборной Англии полузащитник провел 23 матча, забив 3 гола. В 2021 году он вместе с национальной командой дошел до финала чемпионата Европы.