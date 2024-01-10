Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфина турнира WTA в Аделаиде

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5

ТАСС, 10 января. Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Анну Калинскую в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:4, 7:5 в пользу Касаткиной, не получившей на турнире номер посева. Калинская попала в основную сетку соревнований через квалификацию. По ходу второго сета Калинская вела со счетом 4:0, но затем несколько раз вызывала на корт медика из-за проблем с шеей. Касаткина в четвертьфинале встретится с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее обыграла представительницу Румынии Ану Богдан (6:4, 7:5).

Касаткиной 26 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Калинской 25 лет, в рейтинге WTA она занимает 75-ю позицию. На счету российской теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA. Лучшим результатом Калинской на турнирах Большого шлема является выход во второй круг US Open (2019, 2020, 2022, 2023).

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич. Россиянки ни разу не выигрывали эти соревнования.