Сборная Белоруссии по футболу готова сыграть с командой России в июне 2024 года

Как сообщил председатель Белорусской федерации футбола, стороны еще не достигли конкретики в переговорах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Команда Белоруссии по футболу готова провести товарищеский матч со сборной России только в июне 2024 года, так как календарь игр уже запланирован. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

12 ноября Василевич сообщил ТАСС, что Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз (РФС) ведут переговоры о проведении товарищеского матча. 20 декабря генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам, что вероятность проведения матча со сборной Белоруссии высока.

"Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры, - сказал Василевич. - Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень. В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера [Валерия Карпина]. Мы готовы, с удовольствием сыграем".

"Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать. Безусловно, имеем в виду одобрение матча сборной России с командой Сербии УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), с учетом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни Российскому футбольному союзу, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию", - добавил Василевич.

20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте 2024 года проведет товарищеский матч с командой Сербии, организация получила одобрение от УЕФА на проведение игры. В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.