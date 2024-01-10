Команды Azure Ray и Xtreme Gaming стали участниками Игр будущего по Dota 2

Команды входят в число мировых лидеров своей дисциплины

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Китайские коллективы Azure Ray и Xtreme Gaming примут участие в Играх будущего в соревнованиях по игре Dota 2. Об этом сообщает пресс-служба Игр будущего.

Призовой фонд турнира составит $1 млн.

В составе Azure Ray выступают чемпион мира 2016 года Чжан Жуйда (Faith Bian), двукратный финалист мирового первенства Сюй Линьсэнь (Fy), Цзэн Цзяоян (Ori), Лу Чжень (Lou) и Цзян Ань, в игровом имени которого изображены китайские символы, означающие в переводе слово "судьба". За Xtreme Gaming играют финалисты чемпионата мира Ван Чуньюй (Ame) и Чжао Цзысин (XinQ), а также Го Хунчэн (Xm), Лин Дзин (Xxs) и Дин Цун (Dy). Команды входят в число мировых лидеров своей дисциплины.

Ранее стало известно об участии в турнире китайских команд LGD и G2.IG.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.