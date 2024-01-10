Югорский лыжный марафон в 2024 году впервые финиширует в центральной части Ханты-Мансийска

Соревнования пройдут 6-7 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске, который состоится 6-7 апреля. Воскресные гонки на 5 км, 25 км, 50 км свободным стилем для всех желающих впервые пройдет по центральной части города, сообщил ТАСС олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

"Югорский лыжный марафон в этом году пройдет 6-7 апреля. В субботу состоится гонка классическим стилем, а в воскресенье - свободным стилем на 5 км, 25 км и 50 км с участием ведущих лыжников страны и всех желающих жителей и гостей города. Регистрация на марафон уже стартовала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом году впервые трасса забега проложена по центральной части Ханты-Мансийска. "Старт гонки по традиции пройдет в пойме реки Горная, там же состоится основная часть трассы, а вот финиш - в центральной части Ханты-Мансийска в "Долине ручьев". Также на случай теплой погоды у нас проработан запасной вариант трассы, но надеемся, что он не пригодится", - уточнил Дементьев.

Он добавил, что сейчас прорабатывается культурная программа марафона, чтобы привлечь максимальное число участников и по возможности превзойти показатель 2023 года.

В 2021 году на Югорском лыжном марафоне был установлен рекорд одновременного массового старта, тогда в нем приняли участие более 3,2 тыс. человек, в 2022 году - более 3,5 тыс. человек, а в 2023 году - свыше 3,7 тыс.